Romano riporta: "Chiesa pronto al ritorno in Serie A, il giocatore ci pensa per riprendersi la maglia azzurra"

Il giornalista ha parlato del futuro dell'ex giocatore viola ora ai reds

L'avventura di Federico Chiesa in Premier League sembra ormai giunta al capolinea dopo una sola stagione. Secondo quanto rivelato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'ex esterno di Fiorentina e Juventus è pronto a lasciare il progetto del Liverpool durante la prossima sessione estiva, a meno di clamorosi e improbabili colpi di scena. Per l'attaccante azzurro si profila dunque un possibile ritorno in Serie A, anche se la strada verso l'Italia non è priva di ostacoli. Il nodo principale resta infatti l'ingaggio da top player percepito dal giocatore: nel nostro campionato sono pochissimi i club in grado di permettersi cifre simili, il che riduce drasticamente il cerchio delle reali pretendenti e rende gli scenari futuri ancora tutti da decifrare.