Romano annuncia: “Gudmundsson ha serie possibilità di lasciare la Fiorentina a gennaio”

La Fiorentina sta vivendo un momento difficilissimo visto l’ultima posto in campionato e la delicata situazione dello spogliatoio. Per questo il mercato di Gennaio che sta per arrivare potrebbe portare tante novità. Intanto secondo il noto giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano Albert Gudmundsson potrebbe lasciare la Fiorentina nel mercato di gennaio. Infatti sul proprio profilo X Romano ha scritto:

“Gudmundsson ha serie possibilità di lasciare la Fiorentina nel mercato di gennaio, ci sono già stati i primi approcci”