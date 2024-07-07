Il trasferimento di Theate all'Al Ittihad è saltato definitivamente. La Fiorentina può riprovarci?

È saltato ufficialmente il trasferimento di Theate all'Al Ittihad. Il club arabo ha avuto delle complicazioni interne, trattativa alla deriva

A cura di Redazione Labaroviola 07 luglio 2024 11:49

Condividi