Il trasferimento di Theate all'Al Ittihad è saltato definitivamente. La Fiorentina può riprovarci?
È saltato ufficialmente il trasferimento di Theate all'Al Ittihad. Il club arabo ha avuto delle complicazioni interne, trattativa alla deriva
Era praticamente tutto pronto per il passaggio di Artur Theate all'Al Ittihad di Benzema e Kante, il difensore belga ex Bologna aveva già completato le visite mediche a Parigi e avevano tutti i contratti pronti, mancava sol un'ultima revisione. Secondo quanto raccontato da Fabrizio Romano su X, il trasferimento in Arabia è saltato definitivamente per problemi interni alla società araba.
Potrebbe essere una buona notizia per la Fiorentina, che segue il difensore belga già da molto tempo, dunque con la trattativa saltata si potrebbero aprire nuovi scenari per i viola.
Cm.com: "Offerta dei viola ritenuta bassa dallo Sparta Praga"
https://www.labaroviola.com/cm-com-lofferta-della-fiorentina-da-10-milioni-piu-bonus-per-vitik-e-ritenuta-bassa-dallo-sparta-praga/259854/