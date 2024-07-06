Cm.com, L'offerta della Fiorentina da 10 milioni più bonus per Vitik è ritenuta bassa dallo Sparta Praga

La Fiorentina vuole pescare ancora una volta in Repubblica Ceca per rinforzare la rosa e in particolare la difesa. Dopo i vari Repka, Ujfalusi e Mazuch potrebbe essere Martin Vitik a rinforzare il rep...

La Fiorentina vuole pescare ancora una volta in Repubblica Ceca per rinforzare la rosa e in particolare la difesa. Dopo i vari Repka, Ujfalusi e Mazuch potrebbe essere Martin Vitik a rinforzare il reparto arretrate della formazione viola e raggiungere il connazionale e compagni di nazionale Antonin Barak. Il club toscano potrebbe salutare Nikola Milenkovic in questa sessione di mercato e si sta cautelando con il difensore classe 2003 dello Sparta Praga e della Repubblica Ceca.

OFFERTA - La Fiorentina ha presentato un’offerta ufficiale da 10 milioni di euro più bonus al sodalizio ceco per il cartellino di Martin Vitik. Una proposta che al momento è ritenuta ancora bassa dallo Sparta Praga del direttore sportivo Tomas Rosicky, che considera il difensore importante per il presente e per il futuro del club vincitore negli ultimi due anni del titolo della Repubblica Ceca.

RETROSCENA - Martin Vitik non è in orbita Serie A per la prima volta, nonostante la giovane età. Il calciatore ceco era stato infatti proposto e valutato dal Napoli sia la scorsa estate, dopo l’addio di Kim Minjae, nell’ambito delle valutazioni che hanno portato all’arrivo di Natan, e poi a gennaio scorso, quando il club partenopeo aveva valutato un possibile innesto nel reparto arretrato. In entrambi i casi i dialoghi non sono andati avanti.

CHI È VITIK - Difensore centrale classe 2003, Martin Vitik ha ricoperto nelle ultime stagioni principalmente il ruolo di braccetto destro nella difesa a tre di Brian Priske, tecnico che ha lasciato lo Sparta Praga per sedersi sulla panchina del Feyenoord. Bravo tecnicamente e abile nell’impostazione, può giocare in una difesa a quarto nel ruolo di centrale di destra. Lo scrive Calciomercato.com

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