Romano annuncia: “Palladino ad un passo dalla Fiorentina. I contatti sono stati positivi”

Come riportato da Fabrizio Romano, la Fiorentina prepara il recupero di campionato contro l’Atalanta ma nel frattempo lavora per la prossima stagione. E su questo punto arrivano importanti aggiornamenti sul tema allenatore. Raffaele Palladino è ormai a un passo dall’accordo con la Fiorentina e quindi a prendere il posto di Vincenzo Italiano.

I colloqui fra le parti sono stati molto positivi ed è probabile che la trattativa entri nella fase conclusiva dopo la partita contro l’Atalanta in programma domani alle 18. Spettatore interessato il Monza: il club attende ancora una comunicazione ufficiale da parte di Palladino prima di cominciare i colloqui per la scelta del nuovo allenatore.

🚨🟣 Fiorentina are on the verge of appointing Raffaele Palladino as new head coach.

The agreement is almost completed for the Italian talented manager who’s set to leave Monza.

Palladino was linked with several clubs around Europe but he’s joining Fiorentina. pic.twitter.com/QuAr7hMqIn

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2024



LE PAROLE DI GAETANO D’AGOSTINO