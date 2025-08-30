Romano: "Lamptey arriverà a Firenze domani da Londra per firmare con la Fiorentina"

Il terzino ghanese atterrerà a Firenze nella giornata di domani per firmare il contratto con i viola: lo rivela Fabrizio Romano

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, Tariq Lamptey è ormai pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Il terzino destro, classe 2000, arriverà infatti già domani a Firenze per mettere nero su bianco il suo accordo con il club viola.

La Fiorentina punta sulla sua velocità e duttilità per rafforzare la corsia di destra e garantirsi un'alternativa di valore a Dodò. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore dopo visite mediche e la firma sull contratto.