Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, sono previsti nella giornata di oggi nuovi incontri tra la Fiorentina e il Brighton per decidere il futuro di Igor e provare a trovare un accordo per il trasferimento in Inghilterra del difensore brasiliano. Tra il club inglese e Igor è già stato trovato un accordo fino al 2027. Ora la palla è passata alle due società.