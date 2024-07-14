Fabrizio Romano: "Il Nottingham ha inviato la prima offerta alla Fiorentina per Milenkovic, trattativa difficile"

Avanza la possibilità di veder partire Milenkovic. Sul serbo c'è il forte pressing del Nottingham che ha inviato un'offerta alla Fiorenitna

Negli ultimi giorni sono circolate alcune voci su una possibile cessione di Nikola Milenkovic. Proprio nelle ultime ore, come riportato da Fabrizio Romano su X, il Nottingham Forest sembrerebbe fare sul serio per portare in Inghilterra il difensore serbo. È stata inviata una prima offerta alla Fiorentina, che sta trattando in questo momento con il club inglese. Non è una trattativa semplice, ma il Forest sta spingendo per trovare un accordo il prima possibile.

Corriere Fiorentino: "Locatelli è il sogno di Pradè per il centrocampo. Ostacolo ingaggio"

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-locatelli-il-sogno-di-prade-la-fiorentina-spinge-per-il-prestito-ostacolo-ingaggio/260638/