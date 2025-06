Romano conferma: “Pioli firmerà un contratto triennale con la Fiorentina a partire da Luglio”

La notizia era già stata anticipata da diversi giorni, ma adesso arrivano ulteriori conferme e dettagli: Stefano Pioli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. A riportarlo è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, che tramite il suo profilo X ha dato l’annuncio dell’intesa già raggiunta tra le parti.

Il tecnico emiliano, reduce dall’esperienza vincente al Milan e da quella esotica in Arabia alla guida dell’Al Nassr, firmerà un contratto triennale con il club viola a partire da luglio. L’accordo, attualmente di natura verbale, verrà formalizzato nelle prossime settimane con il completamento delle procedure contrattuali.

Per Pioli si tratta di un ritorno a Firenze, dove aveva già allenato tra il 2017 e il 2019. Dopo le dimissioni di Raffaele Palladino, la Fiorentina punta su un profilo esperto e ben conosciuto in città, con l’obiettivo di consolidare il progetto e restare competitiva in Italia e in Europa.

Stefano Pioli will sign a three year contract as new Fiorentina head coach in July, verbal agreement in place.

Formal steps to follow in the next weeks. pic.twitter.com/RljCAy4DtX

