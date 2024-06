Romano scrive: “L’Atalanta pronta ad ingaggiare Nicolò Zaniolo, concorrenza del Villareal”

Secondo l’influente esperto di mercato Fabrizio Romano il futuro di Nicolò Zaniolo potrebbe tingersi a sorpresa di nerazzurro. L’Atalanta sarebbe infatti pronta a riportarlo in Italia nonostante la forte concorrenza del Villareal. Si è parlato e scritto molto di un possibile interesse della Fiorentina che al momento però parrebbe più defilata.

⚫️🔵 Atalanta have made contact to sign Nicoló Zaniolo, he’s one of the names they have on shortlist.

Villarreal already asked for Zaniolo and they had direct meeting to discuss deal, but Atalanta have entered the race.

Decision time soon. pic.twitter.com/2hmUP1hu7j

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2024