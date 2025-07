Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, ha parlato della situazione riguardante Kessiè, centrocampista classe 96 che gioca in Arabia, queste le sue parole:

“L’Al Ahli è pronta ad aprire le porte all’uscita di Franck Kessie per questa finestra estiva. In caso di buona proposta sia per il club che per il giocatore, Kessié può andarsene. La Fiorentina ha chiamato 2 settimane fe per essere informata. Altri club ora sono coinvolti nella corsa al giocatore”