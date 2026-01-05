“Napoli ed Inter interessate a Dodò, ma la Fiorentina con Paratici vuole puntare su di lui”

Dodò torna al centro delle voci di calciomercato. Nel consueto punto sul mercato sul canale YouTube italiano di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha svelato un retroscena significativo: “Il Napoli ha chiamato prima di Capodanno per Dodò della Fiorentina”. Un interesse concreto, che testimonia come l’esterno brasiliano sia finito nei radar del club azzurro già da diverse settimane.

La novità, però, riguarda anche un altro possibile scenario. Moretto ha infatti aggiunto: “La Fiorentina è al corrente che l’Inter, sfumato Cancelo, potrebbe arrivare e palesarsi nei prossimi giorni. Non ci sono contatti, ma potrebbe essere un’idea da tenere in considerazione”. Al momento, dunque, nessuna trattativa avviata, ma un’attenzione che a Firenze non passa inosservata.

A fare chiarezza sulla posizione del club viola ci ha pensato Fabrizio Romano, sottolineando la linea della società: “Oggi la Fiorentina con Paratici in arrivo non ha tutta questa voglia di cedere Dodò, è un giocatore su cui vuole puntare”. Un messaggio netto, che conferma come il brasiliano sia considerato una pedina importante nel progetto tecnico viola, nonostante i sondaggi delle big.