Notizie Matteo Moretto Fiorentina

Moretto annuncia: "Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, a breve sarà ufficiale"
09 maggio 2026 19:14
Moretto: “Fiorentina in trattativa con il West Ham per Walker-Peters e Magassa”
27 gennaio 2026 16:13
Moretto rivela: "L'Osasuna sta osservando il mercato: il club vorrebbe puntare su Christian Kouamé"
14 gennaio 2026 19:07
"Napoli ed Inter interessate a Dodò, ma la Fiorentina con Paratici vuole puntare su di lui"
05 gennaio 2026 23:56
Moretto: "Paratici è ad un passo dalla firma con la Fiorentina: avrà in mano tutta la parte sportiva"
21 dicembre 2025 16:38
Matteo Moretto annuncia: "La Fiorentina è interessata al terzino del Milan Alex Jimenez in prestito"
19 agosto 2025 22:35
Amrabat non ha convinto Mourinho, Moretto: "Il Fenerbache ascolterà offerte per il marocchino"
23 luglio 2025 17:23
Matteo Moretto annuncia: "La Fiorentina ha avviato i contatti con l'Udinese per Thauvin"
04 giugno 2025 17:09
Matteo Moretto annuncia: "Gasperini va via da Bergamo". Forte pressing della Roma sul tecnico
27 maggio 2025 23:13
Moretto: "Contatti per Gudmundsson non si sono mai fermati. Operazione legata a Nico Gonzalez"
08 agosto 2024 19:03
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