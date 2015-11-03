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Notizie Matteo Moretto Fiorentina

Moretto annuncia: "Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, a breve sarà ufficiale"

09 maggio 2026 19:14

Moretto: “Fiorentina in trattativa con il West Ham per Walker-Peters e Magassa”

27 gennaio 2026 16:13

Moretto rivela: "L'Osasuna sta osservando il mercato: il club vorrebbe puntare su Christian Kouamé"

14 gennaio 2026 19:07

"Napoli ed Inter interessate a Dodò, ma la Fiorentina con Paratici vuole puntare su di lui"

05 gennaio 2026 23:56

Moretto: "Paratici è ad un passo dalla firma con la Fiorentina: avrà in mano tutta la parte sportiva"

21 dicembre 2025 16:38

Matteo Moretto annuncia: "La Fiorentina è interessata al terzino del Milan Alex Jimenez in prestito"

19 agosto 2025 22:35

Amrabat non ha convinto Mourinho, Moretto: "Il Fenerbache ascolterà offerte per il marocchino"

23 luglio 2025 17:23

Matteo Moretto annuncia: "La Fiorentina ha avviato i contatti con l'Udinese per Thauvin"

04 giugno 2025 17:09

Matteo Moretto annuncia: "Gasperini va via da Bergamo". Forte pressing della Roma sul tecnico

27 maggio 2025 23:13

Moretto: "Contatti per Gudmundsson non si sono mai fermati. Operazione legata a Nico Gonzalez"

08 agosto 2024 19:03

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