Moretto: “Paratici è ad un passo dalla firma con la Fiorentina: avrà in mano tutta la parte sportiva”

Aggiornamenti importanti quelli comunicati da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano.

Il giornalista ha parlato di Fiorentina nel suo intervento pomeridiano:

Su Kean:

“Sicuramente avrà un futuro certo a Firenze fino a Giugno ma Allegri avrebbe voluto Kean per questo mercato di Gennaio. Le condizioni però non sono percorribili in questo momento”.

Su Paratici:

“La Fiorentina vuole tornare ad essere competitiva e l’obbiettivo primario era quello di uscire dalla zona rossa.

La Fiorentina ha deciso di puntare dritto verso una figura che potesse gestire questo momento di difficoltà, il nome individuato è quello di Fabio Paratici. Le parti si sono incontrate più volte in Inghilterra e ci sono stati più colloqui diretti. Nelle ultime 48-72 l’operazione ha preso corpo e ha avuto un’accelerata rapida.

Fabio Paratici è ad un passo dalla Fiorentina che lo vuole e sta spingendo fortissimo per arrivare alle firme. Ci aspettiamo che questa vicenda si concluda nelle prossime 48h con l’inizio della prossima settimana. La Fiorentina gli darà in mano tutta la parte sportiva, Goretti rimarrà all’interno dell’organigramma ma Paratici avrà la piena responsabilità già da gennaio.

L’arrivo di Paratici potrebbe condizionare alcune scelte, con questo cambio tutto andrà nelle sue mani : siamo vicini ad una svolta definitiva.”