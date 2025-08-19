Matteo Moretto annuncia: "La Fiorentina è interessata al terzino del Milan Alex Jimenez in prestito"
Il noto esperto Matteo Moretto parla di un interessamento della Fiorentina per il giovane Alex Jimenez del Milan
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2025 22:35
L'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato dell'interessamento della Fiorentina per Alex Jimenez del Milan. I viola vorrebbero, secondo il giornalista, prendere il ragazzo del 2005 in prestito. Il Napoli, prima di prendere Sanchez dal Siviglia, aveva presentato un'offerta al Milan da 25 milioni. Jimenez è un terzino destro molto dinamico che può giocare anche sulla linea degli attaccanti.