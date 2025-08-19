Matteo Moretto annuncia: "La Fiorentina è interessata al terzino del Milan Alex Jimenez in prestito"

Il noto esperto Matteo Moretto parla di un interessamento della Fiorentina per il giovane Alex Jimenez del Milan

L'esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato dell'interessamento della Fiorentina per Alex Jimenez del Milan. I viola vorrebbero, secondo il giornalista, prendere il ragazzo del 2005 in prestito. Il Napoli, prima di prendere Sanchez dal Siviglia, aveva presentato un'offerta al Milan da 25 milioni. Jimenez è un terzino destro molto dinamico che può giocare anche sulla linea degli attaccanti.