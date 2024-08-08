Moretto: "Contatti per Gudmundsson non si sono mai fermati. Operazione legata a Nico Gonzalez"

Tessmann? Non credo sia ancora finita al 100%. Alla fine la Fiorentina sarebbe il passo giusto per lui

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei movimenti di mercato della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Accelerata Juventus per Nico Gonzalez? Bisogna dire che è da una settimana che Fiorentina e Juventus hanno ben chiara la linea da seguire perchè Nico aveva fatto sapere di voler intraprendere una nuova avventura. La Fiorentina si è attivata su Gudmundsson e nonostante accelerate e frenate i contatti non sono mai finiti, penso che con Nico siano delle operazioni collegate.

De Gea? Per quanto riguarda De Gea si è avvicinato tantissimo e le parti stanno trattando da tempo. Ci sono delle incertezze dal punto di vista che è da un anno svincolato, nelle ultime ore la Fiorentina si è decisa ad andare avanti ed è pronto questo contratto annuale con opzione.

Terracciano? Il Monza è il club più vicino a lui e quindi penso possa essere il prossimo portiere dei brianzoli."

LA JUVENTUS HA SCELTO NICO PER L'ATTACCO. LA FIORENTINA DEVE CHIUDERE IL SOSTITUTO

https://www.labaroviola.com/di-marzio-la-juve-accelera-per-nico-operazione-da-30-milioni-ma-prima-va-chiuso-gudmundsson/263488/