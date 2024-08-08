Di Marzio: "La Juve accelera per Nico: operazione da 30 milioni ma prima va chiuso Gudmundsson"
La Juventus spinge per Nico Gonzalez. L'argentino, che ha già aperto ai bianconeri, è il primo obiettivo per l'attacco.I bianconeri, infatti, hanno deciso di puntare sul classe 1997. Il calciatore del...
La Juventus spinge per Nico Gonzalez. L'argentino, che ha già aperto ai bianconeri, è il primo obiettivo per l'attacco.
I bianconeri, infatti, hanno deciso di puntare sul classe 1997. Il calciatore della Fiorentina ha superato nelle preferenze Galeno del Porto.
L'operazione sarà sui 30 milioni di euro. La Fiorentina, però, prima dovrà chiudere per il sostituto (che dovrebbe essere Albert Gudmundsson del Genoa). Con la Fiorentina, inoltre, sono sempre vivi i discorsi per Weston McKennie. Lo scrive Gianluca Di Marzio.
LA FIORENTINA CONTINUA A TRATTARE GUDMUNDSSON
https://www.labaroviola.com/tmw-fiorentina-continua-a-lavorare-per-gudmundsson-contatti-in-corso-col-genoa-cresce-la-fiducia/263454/