Di Marzio: "La Juve accelera per Nico: operazione da 30 milioni ma prima va chiuso Gudmundsson"

La Juventus spinge per Nico Gonzalez. L'argentino, che ha già aperto ai bianconeri, è il primo obiettivo per l'attacco.I bianconeri, infatti, hanno deciso di puntare sul classe 1997. Il calciatore del...

A cura di Redazione Labaroviola 08 agosto 2024 18:36

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