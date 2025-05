Matteo Moretto annuncia: “Gasperini va via da Bergamo”. Forte pressing della Roma sul tecnico

Matteo Moretto su X ha dato come ufficiale la decisione di Gasperini di lasciare l’Atalanta. L’incontro di stamani a Zingonia tra l’allenatore e la società non avrebbe dato esito positivo, e Gasperini avrebbe chiesto il permesso di trattare con altre società. Sul tecnico, che la stagione 2023/2024 ha vinto l’ Europa League, sarebbe in forte pressing la Roma nelle ultime ore. La società giallorossa avrebbe proposto un triennale al tecnico dell’Atalanta e si starebbe lavorando per un accordo definitivo da raggiungere in breve tempo.