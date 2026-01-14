14 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:56

Moretto rivela: “L’Osasuna sta osservando il mercato: il club vorrebbe puntare su Christian Kouamé”

Calciomercato

Moretto rivela: "L'Osasuna sta osservando il mercato: il club vorrebbe puntare su Christian Kouamé"

Redazione

14 Gennaio

Aggiornamento: 14 Gennaio 2026 · 19:07

Matteo Moretto

Il club spagnolo valuta rinforzi offensivi e segue l’attaccante della Fiorentina: sul taccuino anche Raúl Moro e Ilias Akhomach.

Matteo Moretto, esperto di Calciomercato, ha rivelato nel suo ultimo post su X, la volontà dell’Osasuna, squadra della Liga spagnola attualmente al 15° posto in classifica, di voler puntare sul profilo di Kouamé per rinforzare il proprio attacco. Tra gli altri nomi ci sono Raúl Moro dell’Ajaxs e Ilias Akhomach del Villareal.

