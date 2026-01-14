Moretto rivela: “L’Osasuna sta osservando il mercato: il club vorrebbe puntare su Christian Kouamé”

Matteo Moretto, esperto di Calciomercato, ha rivelato nel suo ultimo post su X, la volontà dell’Osasuna, squadra della Liga spagnola attualmente al 15° posto in classifica, di voler puntare sul profilo di Kouamé per rinforzare il proprio attacco. Tra gli altri nomi ci sono Raúl Moro dell’Ajaxs e Ilias Akhomach del Villareal.

Osasuna está observando el mercado en busca de refuerzos para el ataque.

Por el momento, el club querría apostar por posibles cesiones y entre los distintos nombres que se barajan se encuentran Raúl Moro, Christian Kouame e Ilias Akhomach.

— Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 14, 2026