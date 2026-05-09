Moretto annuncia: "Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, a breve sarà ufficiale"

L'ex direttore sportivo di Napoli e Juventus riparte da Bergamo al posto di Tony D'amico

Come riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, l'ex direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli, a partire dalla prossima stagione, sarà il nuovo direttore sportivo dell'Atalanta con in ballo anche la posizione del tecnico attuale dei bergamaschi Raffaele Palladino. Infatti, l'allenatore campano si è molto allontanato dall'ipotesi di rinnovo e magari con questo cambio societario qualcosa potrebbe cambiare. Intanto, il prossimo futuro dirigente atalantino sarà Cristiano Giuntoli che ha chiuso con il club e si attende solo l'ufficialità a breve.