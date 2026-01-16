Fabrizio Romano: “Fortini, non c’è accordo sul rinnovo, addio probabile e Roma alla finestra”

La situazione di mercato legata a Niccolò Fortini rischia di trasformarsi in una sorpresa per la Fiorentina. Nonostante un contratto valido fino al 2027, la distanza tra le parti sul rinnovo è significativa e diversi club stanno monitorando con attenzione l’evolversi dello scenario attorno al giovane laterale viola.

A fare il punto è stato anche Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale YouTube, sottolineando come l’addio non sia affatto un’ipotesi remota:

“Fortini ha un contratto con la Fiorentina fino al 2027, ma non c’è l’accordo per il rinnovo. Anzi, c’è una probabilità elevata di vedere il ragazzo in partenza verso altri club, lasciando dunque la squadra viola. Tra le tante società interessate, quella che sta chiamando con più insistenza nelle ultime settimane è la Roma”.

Secondo il giornalista, l’interesse giallorosso è concreto e in costante crescita, anche per motivi economici:

“I giallorossi continuano a cercare Fortini perché credono che sia un ragazzo con potenzialità importanti. Ci si può avvicinare anche a cifre non eccessive, visto che probabilmente il classe 2006 non rinnoverà con la Fiorentina. Insomma, per la Roma è un giocatore gradito e negli ultimi giorni c’è stato anche un incontro. Il club ha già parlato con i suoi agenti”.

Il futuro di Fortini resta dunque in bilico, con la Fiorentina chiamata a una decisione rapida per evitare di perdere uno dei suoi talenti più promettenti.