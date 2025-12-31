Romano rivela: “La Fiorentina ha raggiunto un accordo con l’esterno del Tottenham Solomon”

La Fiorentina accelera sul mercato e piazza un colpo di grande interesse. Come riportato poco fa da Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato internazionale, il club viola avrebbe raggiunto un accordo verbale per Manor Solomon. L’esterno offensivo è pronto a interrompere anticipatamente il suo prestito al Villarreal per trasferirsi a Firenze dal Tottenham. L’intesa tra le parti è stata trovata nella giornata di oggi, segnando un passo decisivo verso la chiusura dell’operazione. Restano ancora da definire alcuni dettagli, in particolare la formula del trasferimento, che al momento non è nota. Questo accordo sarebbe il primo di fatto sotto la regia del nuovo DS della Fiorentina Fabio Paratici.

Chi è Manor Solomon

Classe 1999, Manor Solomon è un esterno offensivo rapido e tecnico, capace di giocare su entrambe le fasce. Dotato di grande accelerazione, dribbling secco e buona visione di gioco, l’israeliano si è fatto notare in Europa con le maglie di Shakhtar Donetsk e Fulham, prima del passaggio al Tottenham. Nonostante un’esperienza recente condizionata da continuità e infortuni, Solomon resta un profilo di qualità, ideale per dare imprevedibilità e profondità al reparto offensivo della Fiorentina. L’operazione, si tratterebbe di un prestito con diritto di riscatto, conferma l’ambizione del club viola di rinforzarsi con giocatori dal respiro internazionale, in attesa dell’annuncio ufficiale e dei dettagli contrattuali.