Fabrizio Romano: “Ikonè alla Fiorentina, siamo ai dettagli. Bruciato il Borussia Dortmund”

Il noto esperto di mercato Fabrizio Romano, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“C’è l’accordo tra la Fiorentina ed il Lille per Ikonè ma non è ancora fatta perché mancano i dettagli con gli agenti del calciatore. Ikonè vuole arrivare in viola, ha trovato l’accordo con la Fiorentina, in estate lo voleva il Borussia Dortmund, ma la società viola ha anticipato tutti, compreso il Lipsia. Il ragazzo ha un potenziale enorme ma ha il difetto di non segnare per quanto crea” conclude Fabrizio Romano.

GRETA SI SFOGA: “ADESSO MI DANNO DELLA TRO**”