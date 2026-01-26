Moretto: “La Fiorentina nelle ultime ore è tornata su Samardzic, contatti con l’Atalanta”

Sul proprio canale YouTube, Fabrizio Romano ha fornito nuovi aggiornamenti sul futuro di Lazar Samardzic, centrocampista in uscita dall’Atalanta e finito nel mirino di diversi club di Serie A. Secondo il giornalista, il club bergamasco è disposto ad ascoltare offerte concrete per il giocatore, in attesa della proposta ritenuta più adatta.

Secondo quanto riportato da Mattia Moretto negli ultimi giorni la Fiorentina sarebbe tornata sul giocatore manifestando interesse con più di un sondaggio, senza però al momento affondare il colpo in maniera decisa. La situazione resta quindi in fase esplorativa, con i viola che monitorano l’evolversi del mercato. Anche la Lazio viene segnalata tra le pretendenti, sebbene al momento non risultino contatti recenti tra le parti.