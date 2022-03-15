Fabrizio Romano non ha dubbi: ''Per Torreira l'Arsenal è pronta a perfezionare la cessione''

Lucas Torreira e la Fiorentina sempre più intenzionati a proseguire insieme . Il noto insider di mercato ha parlato attraverso Twitter.

Il noto esperto di calciomercato di Sky Fabrizio Romano è tornato, attraverso un Tweet sul suo account ufficiale del noto social network, sulla vicenda relativa al futuro di Lucas Torreira, che sembra sempre più intenzionato a voler restare alla Fiorentina anche nella prossima stagione. Nello specifico, secondo l'insder di mercato, la Fiorentina sarebbe già a lavoro con la società inglese per limare la cifra del riscatto, che al momento è fissata a 15 milioni di euro. Appare probabile che i viola punteranno anche sul fatto che il centrocampista urugaiano non rientra nel progetto tecnico dell'Arsenal.

MUNOZ RIVELA: ''AVEVO FIRMATO CON LA FIORENTINA POI MI SONO FATTO MALE E MI HANNO ABBANDONATO''

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