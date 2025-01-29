Romano conferma: "Il Como ha chiuso per il prestito di Ikone, domani le visite mediche"

L'esperto di calciomercato conferma l'accordo raggiunto tra Fiorentina e Como per il passaggio del francese ai lariani

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Como ha raggiunto un accordo con la Fiorentina per l’ingaggio di Jonathan Ikoné. L’operazione prevede un prestito oneroso di 1 milione di euro, con l’aggiunta di un diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Le visite mediche dell’esterno francese sono già state programmate per domani a Como. Ikoné, arrivato alla Fiorentina dal Lille nel gennaio 2022, ha mostrato sprazzi di talento nel suo periodo in Serie A, ma non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da protagonista in viola. Il trasferimento al Como rappresenta quindi un’opportunità per rilanciarsi e dimostrare il suo valore in un contesto diverso.

Il Como, dal canto suo, dimostra ancora una volta di avere ambizioni importanti. Il club sta lavorando per costruire nel tempo una squadra competitiva. L’operazione sottolinea anche il crescente appeal della società, capace di attrarre profili di spicco per la categoria.

Bucciantini: “Prima Vlahovic, ora Comuzzo. Passa chiaramente un messaggio di precarietà”

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