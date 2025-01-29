Bucciantini: "Prima Vlahovic, ora Comuzzo. Passa chiaramente un messaggio di precarietà"

Secondo Bucciantini la Fiorentina perderebbe una delle fondamenta del presente e del futuro, Preoccupa la gestione dei migliori prospetti

Dai microfoni di Sky Sport, il giornalista Marco Bucciantini ha commentato il possibile trasferimento di Comuzzo al Napoli:

“Il Napoli è entrato nel mercato con la consapevolezza di dover acquistare un difensore, investendo inizialmente i soldi ricavati da Kvara in quella direzione. Probabilmente non sono certi di chiudere operazioni in altre zone del campo e, nel frattempo, concentrano le risorse sull’urgenza difensiva. Invece di risolvere una semplice emergenza, pongono una base solida e indeboliscono la Fiorentina. Comuzzo, che è titolare da soli cinque mesi, rappresenta un caso particolare: da un lato, la sproporzione tra quanto poco lo si è visto giocare e il valore economico della trattativa ha una sua logica. Dall’altro lato, però, questo riduce il significato della mossa, poiché si accorcia sempre più il tempo in cui la Fiorentina riesce a trattenere i suoi giovani talenti. Un tempo i giocatori rimanevano a Firenze per anni: prima tre, poi due, poi uno. Oggi vediamo situazioni come Vlahovic, capocannoniere ceduto a gennaio, e ora questo ragazzo che, dopo soli cinque mesi di calcio, sembra già destinato a partire. Questo comunica chiaramente un messaggio di transitorietà.”

Di Marzio: “Il Napoli è sempre più vicino a Comuzzo. Differenza di pochi milioni tra richiesta e offerta”

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