Di Marzio: "Il Napoli è sempre più vicino a Comuzzo. Differenza di pochi milioni tra richiesta e offerta"

La Fiorentina e il Napoli stanno trattando per il trasferimento in azzurro di Pietro Comuzzo. La società viola chiede 40 milioni di euro e il Napoli, secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, h...

La Fiorentina e il Napoli stanno trattando per il trasferimento in azzurro di Pietro Comuzzo. La società viola chiede 40 milioni di euro e il Napoli, secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, ha ridotto la distanza tra le parti. Dunque la trattativa va avanti e il difensore classe 2005 viola è sempre piu vicino a trasferirsi alla corte di Antonio Conte.

LA FIORENTINA INTANTO È VICINA ALL'ACQUISTO DI ZANIOLO

https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-ha-laccordo-col-galatasaray-per-zaniolo-manca-solo-il-via-libera-dellatalanta/286729/