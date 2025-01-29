TMW: "La Fiorentina ha l'accordo col Galatasaray per Zaniolo, manca solo il via libera dell'Atalanta"

La Fiorentina ha trovato l'intesa col Galatasaray per Zaniolo. Il giocatore arriverà in prestito con diritto che potrebbe diventare obbligo

Nicolò Zaniolo è sempre più vicino alla Fiorentina. Come raccolto da TMW il club viola ha già trovato l'intesa sia con il giocatore, sia con il Galatasaray, club proprietario del cartellino del giocatore. La Fiorentina di fatto prenderà Zaniolo con la stessa formula con cui l'Atalanta ha riportato in Italia l'ex Roma, pagando metà ingaggio e metà prestito oneroso (con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni). Manca solo il via libera dell’Atalanta, che vorrebbe prima prendere un altro attaccante soprattutto dopo l'infortunio di Lookman.

IL PAOK DICE NO ALLA FIORENTINA PER TZIMAS

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