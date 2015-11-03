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Notizie Gondou Fiorentina
Di Marzio: "Fiorentina su Johnny Cardoso del Betis, l'Union Berlino vuole Kouamé"
13 luglio 2024 00:09
Sky riporta: "La Fiorentina pensa a Gondou, compagno di Beltrán in Nazionale, per rinforzare l'attacco"
12 luglio 2024 20:46
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2024
Sett. 28
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