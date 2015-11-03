Notizie Gondou Fiorentina

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Di Marzio: "Fiorentina su Johnny Cardoso del Betis, l'Union Berlino vuole Kouamé"

13 luglio 2024 00:09

Sky riporta: "La Fiorentina pensa a Gondou, compagno di Beltrán in Nazionale, per rinforzare l'attacco"

12 luglio 2024 20:46

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Sett. 28