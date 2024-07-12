Sky riporta: "La Fiorentina pensa a Gondou, compagno di Beltrán in Nazionale, per rinforzare l'attacco"

La Fiorentina potrebbe pensare all'attaccante argentino per rinforzare il suo reparto offensivo dopo l'arrivo di Kean

Come riportato da Sky Sport, i viola starebbero di nuovo guardando in Argentina per rinforzare il proprio attacco, infatti la società gigliata avrebbe messo nel mirino l'attaccante classe 2001 Luciano Gondou in forza alla Nazionale olimpica in cui giocherà anche Beltrán in Francia. Gondou ha giocato con Beltràn anche con la maglia del River Plate e i due sarebbero molto amici. Il giocatore ha un valore attorno ai 10 milioni e magari potrebbe essere un profilo giusto per i viola.

https://www.labaroviola.com/graziani-kean-deve-fare-almeno-15-gol-altrimenti-sarebbe-lennesima-sconfitta-per-lattacco-della-fiorentina/260528/