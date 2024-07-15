Gazzetta: “Kouame vicino alla cessione, il modulo di Palladino non lo esalta. Union in pole, la Fiorentina vuole 10 milioni”

Tante pretendenti per Kouamé, in uscita dalla Fiorentina

Non solo Milenkovic, anche Christian Kouamè sarebbe vicino alla cessione in casa Fiorentina. Il modulo di Raffaele Palladino non esalterebbe le caratteristiche dell'ex Genoa e per questo motivo la cessione sarebbe una strada concreta per l'attaccante. La Fiorentina chiede 10 milioni e in questo momento il giocatore piace in Italia, Spagna ma soprattutto in Germania dove l'Union Berlino starebbe muovendo passi in avanti per arrivare al giocatore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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