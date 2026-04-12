12 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:33

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Marie-Louise Eta è la prima allenatrice nella storia dei top 5 campionati: guiderà l’Union Berlino

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Marie-Louise Eta è la prima allenatrice nella storia dei top 5 campionati: guiderà l’Union Berlino

Redazione

12 Aprile · 14:03

Aggiornamento: 12 Aprile 2026 · 14:03

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L'Union Berlino in Bundesliga è la prima squadra che affida la panchina ad una donna nei top 5 campionati in Europa

L’Union Berlino fa la storia, ha affidato a Marie Louis-Eta la guida della squadra maschile: l’allenatrice 34enne, la prima nella storia della Bundesliga, prende il posto di Steffen Baumgart, esonerato insieme al suo staff dopo la sconfitta per 3-1 sul campo dell’Heidenheim, ultimo in classifica.

L’annuncio del club è arrivato nella notte: Eta, finora tecnico dell’U19, era già stata scelta come allenatrice della prima squadra femminile del club a partire dalla prossima stagione. Ora il nuovo ruolo e un compito non facile: cinque partite per evitare la retrocessione.

Già nel 2023 era diventata la prima viceallenatrice nel campionato tedesco e nei principali cinque tornei europei. “È un piacere che Marie-Louise Eta abbia accettato questo incarico ad interim prima di assumere il ruolo previsto in estate alla guida della prima squadra femminile -, le parole del direttore sportivo Horst Heldt -. Due vittorie in 14 partite dalla pausa invernale e le prestazioni recenti non ci danno fiducia in un’inversione di rotta con l’attuale gestione. Per questo abbiamo deciso di cambiare”. Eta esordirà sulla panchina dell’Union contro il Wolfsburg, squadra che staziona nella parte bassa della classifica.

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