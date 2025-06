Dalla Germania: “Fiorentina interessata al difensore centrale dell’Union Berlino Doekhi”

La nota rivista sportiva tedesca Kicker ha rivelato tramite il proprio sito web che la Fiorentina è tra le squadre interessate al difensore centrale dell’Union Berlino Doekhi. Sul calciatore classe 1998 ci sono diverse squadre in Europa, questo quello che scrive Kicker:

“Ha giocato tutte le partite dell’Union Berlino la scorsa stagione, offrendo prestazioni per lo più discrete. Non sorprende quindi che i club stranieri stiano mostrando interesse per Danilho Doekhi. Secondo Kicker, l’olandese è sulla lista della spesa di Fiorentina, Lazio e Crystal Palace.”