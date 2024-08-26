Di Marzio: "La Fiorentina vuole riportare in Italia Robin Gosens. Contatti con l'Union Berlino"

Secondo Gianluca Di Marzio l'incertezza della chiusura dell'operazione Kostic ha portato la Fiorentina su un vecchio obiettivo

Dopo un inizio di stagione zoppicante, con tre pareggi in altrettante partite tra Serie A e Conference League, la Fiorentina cerca nuovi rinforzi sul mercato.

La Fiorentina vuole riportare in Italia Robin Gosens. Ci sono stati contatti nelle ultime ore. La viola, nonostante abbia rifiutato l'offerta del Brentford per Kayode, vuole rinforzare la propria batteria di esterni. Nell'ultima stagione all'Union Berlino, il tedesco ha realizzato 7 gol e 4 assist fra tutte le competizioni.

Lo riporta gianlucadimarzio.com

Pedullà: “Per la difesa Fiorentina a sorpresa sul centrale del Belgrano Matias Moreno”

https://www.labaroviola.com/pedulla-per-la-difesa-fiorentina-a-sorpresa-sul-centrale-del-belgrano-matias-moreno/265679/