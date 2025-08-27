Moretto: "La trattativa con l'Union Berlino per Diogo Leite è ben avviata, è in scadenza nel 2026"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto è intervenuto per parlare di mercato sul canale Youtube in italiano di Fabrizio Romano. Tra i temi toccati anche la Fiorentina e l'affare...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Matteo Moretto è intervenuto per parlare di mercato sul canale Youtube in italiano di Fabrizio Romano. Tra i temi toccati anche la Fiorentina e l'affare con l'Union Berlino per Diogo Leite, queste le sue parole:

"La Fiorentina è in trattativa ben avviata per Diogo Leite. Difensore centrale mancino, 26 anni con il contratto in scadenza l'anno prossimo. Sarebbe un colpo importante per la Fiorentina, è un calciatore interessante che la Fiorentina sta trattando. Vedremo se si arriverà alla chiusura ma oggi risulta che i dialoghi sono molto avanzati tra le parti."