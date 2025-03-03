Corriere dello Sport: “Gosens, per il riscatto mancano 7 partite. Se la Fiorentina esce dalla Conference ne bastano 4”

L'obbligo di acquisto scatterà se la squadra viola si qualificherà per la Champions o l'Europa League

Robin Gosens è vicino al riscatto da parte della Fiorentina, grazie alle condizioni stabilite con l'Union Berlino ad agosto. L'obbligo di acquisto scatterà se la squadra viola si qualificherà per la Champions o l'Europa League, oppure se il terzino tedesco raggiungerà almeno il 60% delle presenze stagionali. Quest'ultima ipotesi appare più probabile, considerando che Gosens è ormai il titolare della fascia sinistra, nonostante l'allenatore Palladino insista nel non fare distinzioni tra titolari e riserve.

Dal punto di vista numerico, il conteggio delle presenze di Gosens tiene conto delle partite disputate dalla Fiorentina dal 30 agosto in poi, con almeno 45 minuti in campo per essere considerate valide. Finora ha giocato 22 partite su 25 in Serie A, una in Coppa Italia e nessuna in Conference League. Con 11 gare di campionato ancora da giocare e un massimo di 7 in Conference, il tedesco ha bisogno di altre 7 presenze per raggiungere la soglia del 60%. Se la Fiorentina si fermasse agli ottavi di Conference, ne basterebbero invece solo 4.

A prescindere dall'obbligo di riscatto, la Fiorentina sembra decisa a trattenere Gosens, soddisfatta del suo rendimento. Il club ha già comunicato al suo entourage la volontà di confermarlo a Firenze, dove il giocatore si trova bene. Attualmente, con le partite giocate finora, ha raggiunto il 46% delle presenze stagionali e manca poco per sbloccare il riscatto automatico da parte del club viola, che dovrà versare 7,5 milioni di euro all'Union Berlino. Lo scrive il Corriere dello Sport.