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Corriere dello Sport: “La Fiorentina vuole anticipare il riscatto di Gosens e spera in uno sconto” 

La Fiorentina aspetta un cenno dal suo agente e dall'Union Berlino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 gennaio 2025 08:35
Corriere dello Sport: “La Fiorentina vuole anticipare il riscatto di Gosens e spera in uno sconto”  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 01.12.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La stagione di Robin Gosens per adesso è stata ottima. Le ultime gare hanno visto il tedesco un po' in affanno, ma è stato un pezzo fondamentale per la viola di Palladino. Non a caso l'ex Atalanta ha ritrovato anche la convocazione in nazionale. Per questo la Fiorentina vorrebbe anticipare il suo riscatto, e aspetta un cenno dal suo agente, così come dall'Union Berlino. 

Il ragazzo è arrivato con un prestito con diritto di riscatto fissato a 7-5 milioni. Anche se il riscatto diventerebbe obbligatorio al raggiungimento del 60% delle presenze o della qualificazione in Europa League. Le parti si incontreranno, e la Fiorentina spera in un piccolo sconto. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-kayode-puo-lasciare-la-fiorentina-serie-a-e-premier-su-di-lui-ma-manca-unofferta-convincente/283831/

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