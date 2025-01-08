Corriere dello Sport: “La Fiorentina vuole anticipare il riscatto di Gosens e spera in uno sconto” 

La Fiorentina aspetta un cenno dal suo agente e dall'Union Berlino

La stagione di Robin Gosens per adesso è stata ottima. Le ultime gare hanno visto il tedesco un po' in affanno, ma è stato un pezzo fondamentale per la viola di Palladino. Non a caso l'ex Atalanta ha ritrovato anche la convocazione in nazionale. Per questo la Fiorentina vorrebbe anticipare il suo riscatto, e aspetta un cenno dal suo agente, così come dall'Union Berlino.

Il ragazzo è arrivato con un prestito con diritto di riscatto fissato a 7-5 milioni. Anche se il riscatto diventerebbe obbligatorio al raggiungimento del 60% delle presenze o della qualificazione in Europa League. Le parti si incontreranno, e la Fiorentina spera in un piccolo sconto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-kayode-puo-lasciare-la-fiorentina-serie-a-e-premier-su-di-lui-ma-manca-unofferta-convincente/283831/