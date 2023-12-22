La Roma sta per aggiungere altra prepotenza e arroganza alla squadra di Mourinho, vicino Bonucci

Un giocatore non propriamente amato a Firenze potrebbe andare alla Roma, si tratta di Leonardo Bonucci, ai margini all'Union Berlino

Leonardo Bonucci e la Roma sono entrati in una fase avanzata di una trattativa che potrebbe portare l’ex difensore di Juve e Milan in maglia giallorossa

Il calciomercato sta per riaprire e tra le prime squadre a muoversi in Serie A c’è la Roma, in piena corsa per il quarto posto. I giallorossi sono momentaneamente in ottava posizione, ma a soli 3 punti di distanza dal Bologna, che occupa attualmente l’ultimo slot utile per accedere alla prossima Champions League.

I risultati, fin qui altalenanti, starebbero spingendo la dirigenza romanista ad intervenire sul mercato. La società ha manifestato la necessità di acquistare un centrale esperto, il cui nome risponderebbe a Leonardo Bonucci.

Le parti si sono già incontrate e la trattativa sarebbe entrata in una fase avanzata. Bonucci, infatti rappresenta l’alternativa più semplice da raggiungere dalla Roma, specie per via di un inizio di stagione non particolarmente brillante all’Union Berlino.

LA FIORENTINA CERCA UN ATTACCANTE?

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