Dal Portogallo: interesse della Fiorentina per Toni Martinez, centravanti in uscita dal Porto

Nonostante ancora non sia iniziato, iniziano a circolare già le prime voci e indiscrezioni di mercato. Secondo quanto riporta il sito portoghese O Jogo, in casa Porto ci si prepara a due cessioni in vista del mercato di gennaio: Gabriel Veron e Toni Martínez. E sull’attaccante spagnolo classe 1997 ci sarebbe anche l’interesse della Fiorentina, oltre che quello dell’Herta Berlino e di altri club tedeschi.

Toni Martinez non sarebbe più nei piani del tecnico Sergio Conceição e starebbe cercando una nuova sistemazione. Lo spagnolo, infatti, dopo aver segnato nelle prime due partite della stagione, ha visto il proprio utilizzo man mano calare, fino alle ultime due panchine contro Casa Pia e Sporting Lisbona.