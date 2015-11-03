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Notizie Toni Martinez Fiorentina

Dal Portogallo: interesse della Fiorentina per Toni Martinez, centravanti in uscita dal Porto

22 dicembre 2023 14:20

Retroscena Di Marzio, la Fiorentina prima di Cabral e Piatek voleva Toni Martinez, chiesti 20 milioni

16 febbraio 2022 14:59

Nazione, Toni Martinez alla Fiorentina? Sì, ma il Porto non fa sconti, vuole 20 milioni

03 gennaio 2022 08:49

Dal Portogallo, il Porto ha rifiutato l'offerta della Fiorentina per Toni Martinez: clausola da 50 mln

29 dicembre 2021 10:28

CorSport, Agustin Martinez, l'accordo può arrivare a 13 milioni. Borja Mayoral pista difficile

27 dicembre 2021 09:13

Toni Martinez è l'idea per il vice Vlahovic: il Porto chiede 5-10 milioni di euro

02 dicembre 2021 18:49

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