Dal Portogallo, il Porto ha rifiutato l’offerta della Fiorentina per Toni Martinez: clausola da 50 mln

Secondo A Bola la Fiorentina è a caccia di un centravanti, gli uomini mercato viola avrebbero mosso i primi passi concreti per Toni Martinez, spagnolo classe ’97 di proprietà del Porto. Autore di 3 gol in 7 presenze di campionato, per lui la Fiorentina avrebbe avanzato una prima proposta da 5 milioni di euro. Fermo il no arrivato dal Porto, che si trincera dietro una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.

