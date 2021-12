La Fiorentina sta lavorando per rinforzare a gennaio l’attacco. Secondo Serie A News, una delle idee della società viola è Toni Martinez, il classe ’97 in forza al Porto. Questo numero 9 viene valutato tra i 5 ed i 10 milioni. I viola pensano a lui come vice Vlahovic.

