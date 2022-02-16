Retroscena Di Marzio, la Fiorentina prima di Cabral e Piatek voleva Toni Martinez, chiesti 20 milioni

Toni Martinez, centravanti del Porto classe 1997, è stato, secondo quanto scritto dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, un obiettivo della Fiorentina a gennaio

Si chiama Toni Martinez, è spagnolo, di mestiere fa l'attaccante con la maglia del Porto e potrebbe essere uno dei nuovi nomi del prossimo calciomercato estivo. Classe 1997, è centravanti fisico e moderno.

Arrivato in Portogallo nel 2019, per vestire la maglia del Famalicao, non ha più smesso di fare bene, dopo una trafila infinita che l'ha portato dalle giovanili del Valencia a quelle del West Ham, passando per l'Oxford, per poi ripartire dalla Segunda Division spagnola. Adesso, con i Dragoes, è in lotta per il titolo nazionale e sfiderà la Lazio in Europa League, dopo aver già affrontato il Milan in Champions. E il suo nome inizia a circolare sui tavoli del mercato internazionale.

Tanti gli interessamenti, soprattutto dalla Spagna - a gennaio lo hanno cercato Granada ed Espanyol - ma anche dall'Italia. Sono stati due i club di Serie A che avevano intavolato i primi contatti per lui in inverno: la Fiorentina (prima dell'arrivo di Cabral e Piatek) e il Torino (nel caso in cui fosse uscito Zaza).

Nulla si è concretizzato, anche perché a sbarrare la strada sul nascere ci ha pensato il Porto, che chiedeva 20 milioni. Una cifra altissima, che ha testimoniato la volontà di tenerlo per questo finale di stagione. Poi si vedrà: c'è ancora tempo per decidere. E Toni vuole farlo bene. Con calma. Come la sua ascesa, un po' in ritardo. E con precisione. Lo riporta il sito di Gianluca Di Marzio, Grand Hotel Calciomercato.