CorSport, Agustin Martinez, l’accordo può arrivare a 13 milioni. Borja Mayoral pista difficile

La Fiorentina sta cercando l’attaccante. I viola osservano con attenzione tutte le possibilità che il mercato offre: in vetrina c’è Joao Pedro del Cagliari, ma non si smette di seguire Toni Martinez del Porto. Tra le idee più affascinanti c’è invece quella che porta a Agustin Alvarez Martinez del Penarol. Il suo agente ha incontrato Inter e Milan oltre che Fiorentina. L’accordo col Penarol potrebbe essere trovato attorno ai 13 milioni di euro senza necessità di accendere la clausola rescissoria da 20 milioni di dollari legata al suo contratto. Il giocatore però verrebbe lasciato in prestito in Uruguay per i prossimi sei mesi.

La strada per arrivare a Borja Mayoral di proprietà del Real Madrid ed in prestito alla Roma si è fatta nelle ultime settimane sempre più complicata. Mourinho lo ha messo al centro del suo progetto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

