CorSport, Kokorin all’addio, può tornare in Russia al Khimki. L’alternativa? Gli Emirati Arabi

Sulle tracce di Kokorin c’è il Khimki che potrebbe riportarlo in patria: attenzione, però perchè l’obiettivo del club russo è quello di un trasferimento come “free agent” e per questo servirà la fattiva collaborazione dei viola. Anche per questo non tramontano le soluzioni legate agli Emirati Arabi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, ITALIANO FA GIOCARE TUTTI, TRANNE AMRABAT, KOKORIN E BENASSI. A GENNAIO SI CERCANO ACQUIRENTI