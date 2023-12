Italiano mercoledì era a Roma? Fake News, era al Viola Park a dirigere l’allenamento della Fiorentina

Una fake news bella e buona quella scritta dal sito l’Adnkronos che questa mattina ha accostato Italiano alla Roma scrivendo di una sua presenza nei pressi della sede giallorossa. Ecco quello che hanno scritto:

“Mercoledì intorno all’ora di pranzo, l’attuale tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a quanto apprende l’Adnkronos è stato avvistato in zona Eur nella Capitale. Sarà solo una casualità che si trovasse nei pressi della sede amministrativa dell’As Roma? La Fiorentina questa sera è impegnata nella trasferta con il Monza in campionato.”

Una notizia però, totalmente inventata dato che Italiano mercoledi mattina era al Viola Park. Nel programma della Fiorentina c’era la colazione obbligatoria al centro sportivo alle ore 10 e alle ore 11 l’inizio dell’allenamento. Dunque la notizia scritta, che lo ha fatto accostare alla società Roma per deduzione della testata è priva di ogni fondamento come confermato anche dalle foto postate sui social dai canali della Fiorentina.

🟣 Italiano mercoledì era al Viola Park, c’era la colazione obbligatoria al centro sportivo alle ore 10 e ha diretto poi l’allenamento alle ore 11.

Non era a Roma, nè tantomeno in zona Eur. Chi l’ha scritto, accostandolo addirittura alla panchina giallorossa per deduzione, ha…

— Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) December 22, 2023