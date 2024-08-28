Gazzetta: "Gosens sfumato, ma Palladino vuole un esterno con le sue stesse caratteristiche"
Divergenza sulla formula con l'Union Berlino, così è saltato Gosens
A cura di Redazione Labaroviola
28 agosto 2024 09:49
Robin Gosens è stato un obiettivo durato poco visto il mancato accordo tra i viola e l'Union Berlino sulla formula, tra prestito con diritto e con obbligo di riscatto. Ciononostante, Palladino ha richiesto alla dirigenza un esterno con quelle caratteristiche, motivo per cui sono attesi altri movimenti da qui alla chiusura del mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.