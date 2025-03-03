Il retroscena del Corriere dello Sport: “Sotto Natale la Fiorentina voleva riscattare Gosens. Ma problemi burocratici”

Gosens è sempre più vicino a diventare definitivamente un calciatore della Fiorentina

Robin Gosens vede sempre più Fiorentina. L'ex Atalanta e Inter è diventato una padina fondamentale per la squadra di Raffaele Palladino e la società viola è già al lavoro per il riscatto. I viola avevano anche meditato, sotto Natale, di anticipare i tempi, ma la cosa non è più andata in porto per via di una grana burocratica che non si è mai risolta.

Dimostrazione dell'importanza che Robin Gosens ha nel gruppo viola, dentro e fuori dal campo. Come già detto, con 11 gare di campionato ancora da giocare e un massimo di 7 in Conference, il tedesco ha bisogno di altre 7 presenze per raggiungere la soglia del 60%. Percentuale necessaria per far scattare l'obbligo di riscatto.

La Fiorentina ha già versato circa un milione nelle casse del club tedesco e a fine anno, in caso di riscatto, la cifra da pagare sarà di 7,5 milioni. Il riscatto scatta anche con la qualificazione in Europa League o in Champions, ma per adesso la strada delle presenze sembra essere quella più praticabile. Lo scrive il Corriere dello Sport.