Gazzetta: “Fiorentina in pressing per Diogo Leite, serve l’intesa con il giocatore. All’Union 2-3 milioni”

Il nome principale al momento è quello di Diogo Leite, profilo che rispecchia l’identikit tracciato da Paratici e Goretti. Il centrale portoghese, cresciuto nel Porto e attualmente all’Union Berlino, è da tempo nei radar viola: accostato già in estate, è tornato d’attualità nelle ultime settimane. Inizialmente il preferito era Diego Coppola, ex Verona ora al Brighton, ma l’inserimento del Paris FC, destinazione gradita al giocatore, ha complicato la pista, che al momento sembra raffreddatasi.

La Fiorentina ha quindi rialzato il pressing su Leite, pur consapevole della concorrenza di altri club. Il difensore è in scadenza di contratto e preferirebbe liberarsi a zero in estate per ottenere un ingaggio più alto, mentre l’Union Berlino sarebbe favorevole a monetizzare subito. L’operazione potrebbe chiudersi con una cifra contenuta, intorno ai 2-3 milioni, restando da trovare l’intesa con il giocatore. Mancino come Pablo Marí, alto 192 cm, con buona impostazione e oltre 100 presenze in Bundesliga, Leite rappresenta un’opzione di esperienza e affidabilità per la retroguardia viola. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.